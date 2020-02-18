Kayseri'de fırınlardan para çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de fırınlardan para çalan 2 zanlı yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de ekmek fırınlarından para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de fırınlardan para çalan 2 zanlı yakalandı, System.String[]

Kayseri'de ekmek fırınlarından para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Erkilet Camii Kebir, Erkilet Dere, Mithatpaşa ve Seyrani mahallelerindeki 4 ekmek fırınından para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kapüşon ve kaşkolla yüzlerini kapatarak çatısından veya camlarını kırarak girdikleri fırınlardan 1300 lira çaldıkları tespit edilen Ömer T. (27) ve Mustafa K. (20), yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan birinin ekmek fırınının kapısına tekme atması ve içerideki çekmeceleri karıştırıp para alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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