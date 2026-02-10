Kayseri\'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 50 obje, 12 tabanca ve tüfek ile 18 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası" operasyonları kapsamında C.A.T'nin iş yeri, evi ve aracında arama yaptı.

Aramalarda, etnografik tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 8 kısa dipçik tabanca, 4 uzun dipçik tüfek ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 13 bronz tablet, 25 bronz heykel, 12 bronz obje ve 18 sikke ele geçirildi.

Ayrıca, bir kurusıkı tabancaya da el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.