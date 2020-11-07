Kayseri'de online eğitimde olan üniversite öğrencileri filyasyon çalışmalarında ön plana çıktı - Son Dakika

Kayseri'de online eğitimde olan üniversite öğrencileri filyasyon çalışmalarında ön plana çıktı

07.11.2020 13:14

Kayseri'de online eğitimde olan üniversite öğrencileri filyasyon çalışmalarında ön plana çıktı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: "Birbirlerine nereden bulaştırıyorlar diye baktığımız zaman, akşamları dışarıda beraber olmaları, ev içerisinde arkadaşları ile buluşmaları gözüküyor" Kayseri İl...

Kayseri'de online eğitimde olan üniversite öğrencileri filyasyon çalışmalarında ön plana çıktı

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli:

"Birbirlerine nereden bulaştırıyorlar diye baktığımız zaman, akşamları dışarıda beraber olmaları, ev içerisinde arkadaşları ile buluşmaları gözüküyor"

KAYSERİ - Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli son günlerde filyasyon çalışmalarında üniversite öğrencilerinin ön plana çıktığını söyleyerek, "Filyasyon çalışmalarında öğrenciler de ön plana çıkmaya başladı. Halbuki hepsi online eğitimde. Bunlar birbirlerine nereden bulaştırıyorlar diye baktığımız zaman, akşamları dışarıda beraber olmaları, ev içerisinde arkadaşları ile buluşmaları gözüküyor" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, korona virüs vaka sayılarında 2-3 hafta öncesine göre ilde bir artış olduğunu kaydetti. Bu artışı devam etmemesini ümit ettiklerini belirten Benli, "Burada en önemli şey bizim kurallara riayet etmemiz ve maske konusunda Kayseri'nin önceki uyumunu devam ettirmesi gerekiyor. Hep birlikte bu işin üstesinden gelebiliriz. Bu bir zincir gibidir. Zincirin bir halkası kırıldığı zaman yayılım devam etmiş oluyor. Kayseri'de her gün akşam filyasyon toplantılarında çeşitli konuları görüşüyoruz. Görüştüğümüz konuların en başında ev hanımlarının riskli modülde gözüktüğüdür. Ev hanımlarının bazılarının çocuklarından aldığını, kimilerinin ise aile içerisinde bulaştırdığını gözlemlemekteyiz. Burada yüzde 44 oranında ev hanımlarının evde sadece kendilerinin pozitif olduğunu gördük. Bu da bizim için önemlidir. Çünkü eğer evde ev hanımı tek pozitifse, diğer ev ahalisi pozitifse bu dışarıdan alıp getirmiş demektir. Burada da apartman oturumları, komşuya gidip gelmeleri, komşu gezmeleri ön plana çıkıyor. Özellikle 3-5 kişini olduğu çay oturmalarını, kahvaltı toplantılarını biraz ertelememiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar da maskeli bir şekilde görüşmemiz gerekiyor. Çünkü çay içerken, kahvaltı yaparken maskemizi indiriyoruz ve arada 1.5 metreden daha yakın bir ortam oluşuyor. Bunu oluşturmamız gerekiyor. Eğer basit tedbirler almazsak, zorlu tedbirlere doğru gidiliyor. Basit tedbirler ile bu işi kontrol edebilmemiz daha kolay. Maske, mesafe ve temizlik dediğimiz basit tedbiri uygulamazsak bu sefer farklı ve daha zorlu tedbirler gerekecek. Emin olun; diğer tedbirleri almak daha zor oluyor. Çok fazla ince elenip sık dokunuyor" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de son zamanlarda online eğitimde olan üniversite öğrencilerinin filyasyon çalışmalarında ön plana çıktığını kaydeden Benli, "Filyasyon çalışmalarında öğrenciler de ön plana çıkmaya başladı. Halbuki hepsi online eğitimde. Bunlar birbirlerine nereden bulaştırıyorlar diye baktığımız zaman, akşamları dışarıda beraber olmaları, ev içerisinde arkadaşları ile buluşmaları gözüküyor. Bunlar doğru değil. Bunlara da dikkat etmemiz gerektiğini buradan vurgulamak istiyorum. Yüz yüze eğitimde ise çok bir yoğunlaşma yok. Kayseri'de iyi bir el birliği ile organize sanayi bölgelerinde de bir yoğunlaşma şimdilik gözükmüyor. Bunun bu şekilde devam etmesini ümit ediyorum" diye konuştu.

Kayseri'de online eğitimde olan üniversite öğrencileri filyasyon çalışmalarında ön plana çıktı
Kayseri'de online eğitimde olan üniversite öğrencileri filyasyon çalışmalarında ön plana çıktı
Kayseri'de online eğitimde olan üniversite öğrencileri filyasyon çalışmalarında ön plana çıktı
Kayseri'de online eğitimde olan üniversite öğrencileri filyasyon çalışmalarında ön plana çıktı

İl Sağlık Müdürü, Ali Ramazan, Üniversite, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de online eğitimde olan üniversite öğrencileri filyasyon çalışmalarında ön plana çıktı - Son Dakika


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