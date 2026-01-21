Kayseri'de Sanat Melikgazi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kayseri'de Sanat Melikgazi Açıldı

Kayseri\'de Sanat Melikgazi Açıldı
21.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi, restore edilen okula 'Sanat Melikgazi' adını vererek sanatsal etkinlikler sunacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, farklı etkinlikler ve atölyelerle Kayseri'ye hizmet verecek Sanat Melikgazi'nin şehre farklı bir vizyon katacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hunat Mahallesi'nde bulunan Nazmi Toker İlköğretim Okulu restore edilerek "Sanat Melikgazi" adıyla yeniden işlevlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, belediye olarak sosyal ve kültürel çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Sanat Melikgazi'de sergi salonları, atölyeler ve kafeteryasının olmasıyla birçok özelliğin bir arada olacağını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'mizi bir yandan fiziki olarak inşa ederken bir yandan da sosyal olarak inşa etmeye gayret ediyoruz. Yine bu kapsamda en gözde sosyal tesislerimizden biri olan Sanat Melikgazi'mizi hizmete kazandırmak üzereyiz. Kayseri'nin merkezinde görsel sanatlar, güzel sanatlar, birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri içerisinde barındıran bir projemizi daha hayata geçirmek üzereyiz. Hunat Mahallesi'nde bulunan eski Nazmi Toker İlköğretim Okulumuzu restore ederek yeniden işlevlendirdik. Sanat Melikgazi'mizde çini, yağlı boya, mozaik ve müziğe kadar birçok sanat dalında eğitim verilecek. Sanat Melikgazi gençler başta olmak üzere birçok sanatseverin kültür ve sanatla buluşma adresi olacak. Belediye olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Belediye, Kayseri, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de Sanat Melikgazi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:25:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Sanat Melikgazi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.