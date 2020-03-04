Kayseri'de Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Kayseri'de Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

7 saat önce

Kayseri'de, Suriyelilerin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kayseri'de Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, System.String[]

Kayseri'de, Suriyelilerin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi Özsu Sokak'ta bulunan ve Suriyelilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Melikgazi, Kayseri, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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