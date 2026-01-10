Kayseri'de Unutulan Eşyalar, Kanserle Mücadele İçin Bağışlandı - Son Dakika
Kayseri'de Unutulan Eşyalar, Kanserle Mücadele İçin Bağışlandı

10.01.2026 11:49
Kayseri'de raylı sistemde unutulan 185 bin TL değerindeki eşyalar, KANKA Derneği'ne bağışlandı.

KAYSERİ'de Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesindeki tramvay ve raylı sistem istasyonlarında unutulan 185 bin TL değerindeki ziynet eşyası ile para, Kansere Karşı Birlikte Derneği'ne (KANKA) bağışlandı. Ulaşım A.Ş. Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, "Raylı sistem araçlarımızda ve istasyonlarımızda bulunan döviz, altın veya Türk lirası gibi değerli eşyalar, nakit paraya çevrilerek bugün burada KANKA Derneği'ne bağış yapılıyor" dedi.

Kayseri'de tramvay ve raylı sistem istasyonlarında vatandaşlar tarafından unutulan eşyalar, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin kayıp eşya bürosunda toplanıyor. Unutulan ziynet eşyası da yaklaşık 1 yıl bekletildikten sonra sahibi bulunamayınca nakit paraya çevriliyor. Bu kapsamda 2025 yılında tramvay ve istasyonlarda unutulan yaklaşık 185 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para, KANKA Derneği'ne bağışlandı. Ulaşım A.Ş. tarafından 4'üncü kez yapılan bağışla toplam 443 bin TL para kanser hastalarına umut oldu.

'SON 4 YILDIR KANKA DERNEĞİ'NE BAĞIŞLIYORUZ'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, "KANKA Derneği'ne, raylı sistem istasyonlarımızda ve araçlarımızla unutulan değerli eşyaları bağışladık. Birçok bulunan eşya oluyor. Değerli olarak döviz, altın, Türk lirası şeklinde buluntular oluyor. Raylı sistem araçlarımızda ve istasyonlarımızda bulunan döviz, altın veya Türk lirası gibi değerli eşyalar, nakit paraya çevrilerek bugün burada KANKA Derneği'ne bağış yapılıyor. Raylı sistem istasyon ve araçlarında bulunan her türlü kayıp eşya, öncelikle bizim kayıp eşya büromuza geliyor. Burada özellikle yiyecek türünde olanlar, 1 hafta bekletildikten sonra imha ediliyor. Yiyecek harici kayıp eşyalar, 3 ay bekletiliyor. Fakat nakit değeri olanlar 1 yıl bekletiliyor. Yıl sonunda para yardımı olarak son 4 yıldır KANKA Derneği'ne bağışlıyoruz. Bu tutar, 2025 yılı için yaklaşık 185 bin TL olarak gerçekleşti" diye konuştu.

'KAYIP EŞYALAR, ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLUYOR'

KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ise "Hepinizin bildiği gibi KANKA Hastanesi ve bu dernek, Kayseri'deki hayırseverlerimizin desteğiyle yapılmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aslında o dönemde tüm Kayseri'nin destekleriyle bu hastane kuruldu. O günden bugüne de biz hastalarımıza desteklerimize devam ediyoruz. Dernek olarak bu işleri bir görev kabul ediyoruz. Hastalarımızın ne eksiklikleri varsa bunları gidermeye çalışıyoruz. Özellikle de hastalara verici bulunması, kan bulunması, kan bağışını özendirmeye çalışıyoruz. Kemik iliği bulma konusunda onları desteklemeye çalışıyoruz. Bu, 4'üncü sene oluyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok düşünceli ve çok vefalı bir yaklaşım. Kayıp eşyalar, çocuklarımıza destek oluyor. Çocuklarımızın ne ihtiyacı varsa tespit edip, bu gelen paraları onlara destek olarak veriyoruz. Eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu sene yaklaşık 1 milyon TL'nin üzerinde eksik olan malzemelerini, Türkiye'de olmayan ilaçlarını yurt dışından getirerek onlara destek olduk. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

