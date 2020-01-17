Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar İ.Ö. ve Ö.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar, uyuşturucu madde satmadıklarını, kullanıcı olduklarını öne sürdü. Adalete güvendiklerini belirten sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.Y'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası, sanık İ.Ö'ye de aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.