Kayseri\'de Yangın Korkuttu

KAYSERİ'de 4 katlı binanın son katındaki dairenin balkonunda çıkıp odalara sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Yahya Kemal Caddesi Mümin Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü, oturanların dışarıya çıktığı dairede hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.