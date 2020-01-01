Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği - Son Dakika

Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği

6 saat önce

KAYSERİ Havalimanı'nda dış hatlar girişinde unutular çanta, paniğe neden oldu.

Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği, System.String[]

KAYSERİ Havalimanı'nda dış hatlar girişinde unutular çanta, paniğe neden oldu. Polisin güvenlik önlemi aldığı sırada gelen yolcu, çantasını teslim aldı.

Sabah saatlerinde Kayseri Havalimanı'nda dış hatlar gelen yolcu girişindeki çantayı görenler, havalimanında görevli polislere haber verdi. Polis, paniğe neden olan çantanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bu sırada gelen yolcu, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan yolcu, tutanak tutulması ardından içinde giysi olan çantasını teslim aldı.


Kayseri Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:45 Kaynak: DHA
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