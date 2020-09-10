Kayseri Şeker'in Ar-Ge merkezinin ortak olduğu projeye Avrupa'dan destek - Son Dakika

Kayseri Şeker Fabrikası Ar-Ge merkezinin ortak olduğun uluslararası projeye Avrupa Komisyonu'ndan destek geldi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından organize edilen ve Avrupa Komisyonu'nca finanse edilen "Ufuk2020 MSCA" proje çağrısına, "Şeker ve Şekerleme Endüstrisinde Alternatif Kalite ve Güvenilirlik Yöntemlerinin Geliştirilmesi" isimli proje ile katılan Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, komisyondan mükemmele yakın not alarak, büyük bir başarıya imza attı.

Proje, "Ufuk2020" desteklerinden ve eğitimlerinden faydalanmaya hak kazandı.

Koordinatörlüğünü ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Mecit Öztop'un yapacağı projede, 9 farklı ülkeden 12 ortak bulunuyor.

Bütçesi yaklaşık 1.6 milyon avro olan projeyle ilgil değerlendirmelerde bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sektörün lokomotifi olan Kayseri Şeker'in, Ar-Ge merkezi projeleri ile sektörün ve tarımın geleceği noktasında önemli çalışmalara imza attığını belirtti.