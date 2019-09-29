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Kayseri Süper Amatör Küme

1 saat önce

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme maçında Kayseri Şekerspor ile Demirspor yenişemedi.

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Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme maçında Kayseri Şekerspor ile Demirspor yenişemedi.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mustafa Soner Yüce, Abdulkadir Keğin


Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir, Hasan Emre Göktaş, İbrahim Sanki Türk, Yusuf Çam, Mehmet Doğru, Ahmet Can Topaloğlu, Tunahan Harmancı, Ziya Erbaş, Ramazan Aksoy, Batuhan Kaya, Barış Mert Düğenci


Demirspor: Şenol Burul, Furkan Erdoğan, Kaan Yıldız, Yusuf Yiğit, Gülcan Erbek, Emre Borçlu, Ferhat Uğur, Ebubekir Şahin, Mustafa Ünal, Hasan Enginler, Alper Durdu


Goller: Barış Mert Düğenci Dk.13 (Kayseri Şekerspor)Ferhat Uğur Dk.26 (Demirspor)


Mehmet Özet Süper Amatör Kimsenin ilk haftasını yenilgi ile tamamlayan iki takımın zorlu mücadelesinde karşılıklı atılan goller ile puanlar paylaşıldı.


Karşılaşmaya hızlı başlayan Şekerspor 13.dakikada Barış Mert Düğenci'nin şık golü ile 1-0 öne geçti. Golden sonra oyundaki dengeyi kuran Demirspor 26.dakikada Ferhat Uğur'un kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı. ilk yarıda karşılıklı atılan goller maçın da skoru oldu. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Muammer Güler, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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