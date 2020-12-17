Kayserispor ile yollarını ayıran Hasan Hüseyin Acar'dan veda mesajı

Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, veda mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Hasan Hüseyin, "2,5 yıldır formasını gururla giydiğim Kayserispor ile karışlıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulüp çalışanlarına, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum, kalan maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Hüseyin Acar, ayrıca yaşanan tüm zorluklar karşısında her zaman yanlarında olup desteğini gösteren kulüp başkanı Berna Gözbaşı'na da teşekkür etti.