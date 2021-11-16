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Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi

16.11.2021 10:54
Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi

İstanbul Kartal'da ikamet eden kadın 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri kadının kaza sonucu mu düştüğünü yoksa biri tarafından mı aşağı atıldığını araştıracak. Olaydan önce bileklerini kesen kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde de duruluyor.

Kartal'da 4. kattaki evlerinin balkonundan düşen bir kadın, 15 dakika bilinci açık şekilde kaldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler, kadının nasıl öldüğünü araştıracak.

Genç kadının şüpheli ölümü! 4. kattaki evinin balkonundan düşerek can verdi

ANNESİYLE BERABER YAŞIYORDU

Geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında iddiaya göre, annesiyle beraber yaşayan E.S. (41), önce bileklerini kesti, ardından yaşadığı binanın 4. katından aşağı atladı. Görgü tanıkları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren E.S.'nin cenazesi Tuzla'da Nazmi Durbakayım Cami'ndeki törenin ardından Aydıntepe Mezarlığı'na defnedildi. İntihar olduğu sanılan olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Genç kadının şüpheli ölümü! 4. kattaki evinin balkonundan düşerek can verdi

BİLİNCİ 15 DAKİKA AÇIK KALDI

Olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Halil Akça, "Ben dükkanı kapattıktan kısa süre sonra yan binada oturan komşumuzun başına gelen olayı öğrendim. Bileklerini kestikten sonra aşağı atlamış. Dükkan önüne düştüğü için çevredekiler görmüş. Hemen ambulans ve polise haber vermişler. Düştükten sonra ilk 15 dakika bilinci açıkmış. Hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamış" diye konuştu.

Genç kadının şüpheli ölümü! 4. kattaki evinin balkonundan düşerek can verdi

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, kadının metrelerce yüksekten zemine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Genç kadının şüpheli ölümü! 4. kattaki evinin balkonundan düşerek can verdi
Genç kadının şüpheli ölümü! 4. kattaki evinin balkonundan düşerek can verdi
Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi

İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada mı, cinayet mi? Balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


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