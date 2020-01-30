Kazada yaralanan genç öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazada yaralanan genç öldü - Son Dakika

Kazada yaralanan genç öldü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan Cabbar Yula (25) tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan genç öldü, System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan Cabbar Yula (25) tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 karayolu Kartepe ilçesi Uzunçiftlik gişeler mevkisinde meydana geldi. Şahin Yula yönetimindeki 41 DH 229 plakalı otomobil, yavaşlayan trafikte duramayarak önündeki Fevzi Ateş yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şahin Yula, eşi Işıl ve çocukları Hira Yula ve amcasının oğlu Cabbar Yula yaralandı. Yaralılardan özel bir hastanede tedaviye alınan Cabbar Yula, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Cabbar Yula'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yula'nın cenazesi, bugün Kartepe Emekevler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


Uzunçiftlik, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEM'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı, sürücü can verdi
Yeni aldığı ikinci el otomobili kül olan sürücü o anları gülerek anlattı Taksici aracını denize sürüp intihar etti Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:50:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazada yaralanan genç öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]