Kazada yaralanan genç öldü - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan Cabbar Yula (25) tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, D-100 karayolu Kartepe ilçesi Uzunçiftlik gişeler mevkisinde meydana geldi. Şahin Yula yönetimindeki 41 DH 229 plakalı otomobil, yavaşlayan trafikte duramayarak önündeki Fevzi Ateş yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şahin Yula, eşi Işıl ve çocukları Hira Yula ve amcasının oğlu Cabbar Yula yaralandı. Yaralılardan özel bir hastanede tedaviye alınan Cabbar Yula, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.Cabbar Yula'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yula'nın cenazesi, bugün Kartepe Emekevler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.