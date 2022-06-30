Halihazırda dünyada Kazakistan dahil yaklaşık 20 ülkenin nükleer santral inşa etmeyi değerlendirdiğini kaydeden Tokayev, "Nükleer enerji, toplam düşük karbonlu elektriğin üçte birinden fazlasını üretiyor. Nükleer enerjinin geleceğine yönelik çeşitli faktörlere bağlı belirsizliğin payı oldukça yüksek olmasına rağmen mevcut enerji krizi ve enerji fiyatlarındaki istikrarsızlık bağlamında 'barışçıl atom' kullanımının birçok ülkenin gündeminde olduğu aşikar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kazakistan, nükleer santral inşası için Akkuyu Nükleer Santrali'ni inceleyecek - Son Dakika

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