Kazanan dünyanın zirvesine çıkacak

Bülent Başer: 'Çok iyi hazırlandık'

Medya ve halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte heyecan doruklara ulaştı. Sporcumuzdan on santim daha uzun boylu olan Nijeryalı Efe Ajagba, bugüne kadar yapmış olduğu on maçın hepsini kazanırken, dokuzunu nakavtla sonlandırmış olan nakavt canavarı bir boksör.Türk boks tarihinin en büyük maçlarından birine çıkacak olan sporcumuz Ali Eren Demirezen 'in psikolojisinin çok iyi olduğunu vurgulayan EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan , dün ABD'ye giderken uçakta yaptığı açıklamada, 'Kendisini özel olarak eğittik. En iyi boksörlerimizden Christian Hammer'i tüm hazırlıklar boyunca yanından ayırmadık. Christian'da geçtiğimiz ay ABD'de maç yaptı ve birçok şampiyonlukları bulunan tecrübeli bir boksör. Eminim ki, kendi tecrübelerini Aliy'ye aktararak başarılı olması için elinden geleni yapmıştır. Ben Ali'ye güveniyorum bu maçı alacağız' dedi.EC BOXİNG spor kulübü baş antrenörü Bülent Başer, hazırlıkların çok iyi gittiğini vurgulayarak, 'Rakibimiz çok iyi. Kendi evinde olmanın avantajlarını kullanacaktır. Uzun boyunun getirdiği avantajları da kullanmaya çalışacaktır. Ancak biz de stratejimizi ona göre belirledik. Gerekli tedbirleri aldık. Elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu karşılaşmayı kazanacağımızdan eminiz' dedi.Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, bu müsabakanın tarihi bir maç olacağını vurgulayarak, 'ABD'nin en büyük maçlarından birisinde ikinci ana maçlarından birini yapacağız. Dünya starı Manny Pacquiao ' ile aynı mekanda aynı ringe çıkmak büyük bir başarıdır ve bunun mimarı da dünyanın en başarılı promotörlerinden birisi olan Erol Ceylan'dır. Bayrağımız Yirmi bin seyircinin önünde göndere çekilerek, istiklal marşımız okunacaktır ve bu karşılaşma tüm dünyadan naklen gösterilecek. Şayet Ali kazanırsa devler liginde mücadele etmeye başlayacak. Yani bu karşılaşmayı kazanan devler ligine çıkacak. İki yenilgisiz boksör dövüşecek, yenen dünyanın zirvesine çıkarak, boks otoritelerinin dikkatini çekecek' dedi.