Son dakika... Zeytinlik yangınına karadan ve havadan müdahale edildi - Son Dakika
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Son dakika... Zeytinlik yangınına karadan ve havadan müdahale edildi

03.07.2022 20:04
Son dakika... Zeytinlik yangınına karadan ve havadan müdahale edildi

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın Kazdağı Milli Parkı'na sirayet etmeden karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın Kazdağı Milli Parkı'na sirayet etmeden karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Mehmetalan Mahallesi yakınlarındaki bir zeytinlikten dumanlar çıktığını fark eden Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Yangın Gözetleme Kulesi tarafından yangın ekiplerine haber verildi. İhbarın alınması üzerine hızlı bir şekilde havadan ve karadan ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yerden 3 arazöz, 1 su tankeri ile müdahale edilen söndürme çalışmalarına havadan ise Balıkesir'den 1, Edremit'ten 1 helikopter ve 2 yangın uçağı ile çalışma yapıldı.

Bölgede şiddetli esen rüzgara rağmen 4 hava ve 4 kara aracı ile yer işçilerinin yoğun çalışması sonucu alevler Kazdağı Milli Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülerek soğutma çalışmaları başlatılan yangında 2 dönümlük alanda bulunan zeytin ağaçları zarar gördüğü tespit edildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Zeytinlik yangınına karadan ve havadan müdahale edildi - Son Dakika

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