KBÜ Rektörü Polat ile NEVÜ Rektörü Aktekin bir araya geldi - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Polat ile bir araya gelen Aktekin, üniversitelerinin durumuyla ilgili bildi verdi.

Merkez yerleşke ile birlikte kente bağlı 7 ilçede eğitim binalarının bulunduğunu belirten Aktekin, yeni eğitim-öğretim yılında uygulanan uzaktan eğitim sistemi, üniversitenin kalite ve akreditasyon süreci ile birlikte diğer yürütülen çalışmaları anlattı.

İki üniversite arasında yapılacak işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmenin ardından Polat ve Aktekin, üniversite yerleşkesindeki spor merkezi, Atçılık-Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür ve Kongre Merkezi ve diğer birimleri gezdi.