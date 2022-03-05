KDK, karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere "mazeret hakkı" verilmesini istedi - Son Dakika
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KDK, karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere "mazeret hakkı" verilmesini istedi

05.03.2022 09:48
KDK, karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere "mazeret hakkı" verilmesini istedi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kovid-19 nedeniyle karantinada olduklarından final sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı tanınması yönünde tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kovid-19 nedeniyle karantinada olduklarından final sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı tanınması yönünde tavsiye kararı verdi.

KDK'nin kararına göre, Yalova Üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 20 öğrenci, Kovid-19 karantinasında oldukları için final sınavlarına giremedi. Kendilerine daha önce mazeret sınavlarının yapılacağının söylendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirten öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesi için KDK'ye başvurdu.

Gerekli incelemeleri yapan KDK, başvurucu öğrencilere mazeret sınavı hakkı tanınması yönünde tavsiye kararı aldı.

KDK'nin kararında, üniversitenin söz konusu uygulamasının "devletin vatandaşın güvenini koruması gerektiği" prensibini zedelediği bildirildi. Kararda, kişinin kendi kusurundan kaynaklanmayan bir durumdan ve toplum sağlığının korunması için alınan idari tedbirlere riayet etmesinden dolayı mağdur edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Uygulamanın Kovid-19 belirtisi gösteren öğrencilerin sınav hakkından mahrum kalacağı düşüncesiyle test vermekten kaçınmalarına ve toplum sağlığının riske atılmasına sebebiyet vereceği vurgulanan kararda, final sınavına giremeyen öğrencilerin tek bir sınav ile notlarının değerlendirilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı ifade edildi.

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Kamu Denetçiliği Kurumu, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KDK, karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' verilmesini istedi - Son Dakika


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