Kebapçıya Silahlı Saldırı: 3 Tutuklu
Kebapçıya Silahlı Saldırı: 3 Tutuklu

Kebapçıya Silahlı Saldırı: 3 Tutuklu
29.01.2026 23:10
Gebze'de bir kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kebapçı dükkanına içeride müşteriler bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden biri daha tutuklanırken. olayda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Olay, 15 Ocak günü saat 22.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Hafif ticari araçla olay yerine gelen saldırganlar, içeride müşteriler bulunduğu sırada iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda M.C.A. ve M.C.P. isimli 2 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar ise geldikleri araçla kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaya karıştıkları tespit edilen S.B. ve T.Y. yakalanarak 19 Şubat tarihinde sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bugün ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekiplerince olaya karıştığı tespit edilen M.H.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

