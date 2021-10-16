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Kedisini veterinerin öldürdüğünü iddia eden adam, iş yerinde çalışan kadını darbetti - Son Dakika

Kedisini veterinerin öldürdüğünü iddia eden adam, iş yerinde çalışan kadını darbetti

16.10.2021 10:19
Kedisini veterinerin öldürdüğünü iddia eden adam, iş yerinde çalışan kadını darbetti

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleşen olayda, ameliyat ettirdiği kedisi ölünce veteriner hekimi suçlayarak kliniğe giden şahıs, iş yerinde çalışan kadını önce tehdit sonra da darbetti. Daha sonra evinin camına çıkan saldırgan "Kendimi aşağı atarım. Hayvanımı ameliyat ettirdim, benden imza dahi almadı." sözleriyle polislere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra aşağı inen şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kızılırmak Mahallesi Kaymakam Sokak'ta edinilen bilgiye göre N.Ş. 2 gün önce rahatsızlanan kedisini, evine 50 metre mesafede bulunan veteriner kliniğine götürdü.

2 GÜN SONRA KEDİSİ ÖLDÜ

Veteriner Hekim Behice Kaya, kedinin iç kanamasının fazla olduğunu, ameliyatta ölebileceğini söyledi. N.Ş., veteriner hekimden kedisini ameliyat etmesini istedi. Bunun üzerine klinikte ameliyat edilen kedi 2 gün sonra telef oldu.

VETERİNERDE ÇALIŞAN KADINI DÖVDÜ

Kedisinin ölümünün veterinerin hatası yüzünden olduğunu düşünerek sabah saatlerinde kliniğe giden N.Ş., burada çalışan Serpil Kılıç'a saldırarak darbetti. Yoldan geçen bir vatandaşın müdahalesi sonucu genç kız kurtarıldı.

Kedisinin ölümünden veterineri sorumlu tuttu, klinik çalışanını darp etti

"KENDİMİ AŞAĞI ATARIM" DİYEREK CAMA ÇIKTI

Mahalle sakinleri tarafından polise haber verildi. N.Ş. ise eve kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri 4 katlı binanın 4. katında oturan N.Ş. "Kendimi aşağı atarım" diyerek tehditler savurdu. N.Ş., polislere balkondan bağırarak "Ben hayvanımı gömeceğim. Canlı canlı götürdüm hayvanımı öldürdü. Parasını da verdim. Bilmiyorsan yapma bunu. Fakülteye göndermedi. Ben karakol görmemiş biri değilim. Cezaevi de gördüm. Polis de görmemiş, savcı da görmemiş değilim. Hayvanımı ameliyat ettirdim, benden imza dahi almadı. Parasını karttan çekip verdim. Siz gidin ben karakola kendim gelirim. Beni evden alamazsınız" diyerek polislerin evin önünden ayrılmasını istedi.

Kedisinin ölümünden veterineri sorumlu tuttu, klinik çalışanını darp etti

SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine apartmanın önünden ayrılan ekipler mahalleyi çembere alarak beklemeye başladı. Bir süre sonra aşağı inen N.Ş. polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DEYİP DARBETMİŞ

İş yerinde darp edildikten sonra emniyete giderek şikayetçi olan Sepil Çalık, "Sabah saatlerinde dükkanı açtığımda 2 gün önce her türlü koşulu kabul eden ve ameliyat edilen kedisi 2 gün sonra ölmüş. Ben klinikte çalışıyordum. Yan komşu beni uyardı, 'gece saatlerinde tehditte bulunmuş' diye. Ben de bununla ilgili sorumlu veterinerimi telefonla ararken geldi telefonu elimden almaya çalıştı. Boğuştum onunla, telefonu vermek istemedim. Telefonu elimden alıp suratıma yumruk attı. Telefonu elimden alıp fırlatıp beni de arkadaki dolaba fırlatarak 'Seni öldüreceğim' dedi. Tehditler ederek boğazıma yapıştı. O sırada dışarıdan geçen birisi beni kurtardı. Ben bağırıyorum bana yardımcı olum diye kimse bana yardım etmedi. Öldürseler beni belki o zaman yardım edeceklerdi. Adam beni bıçaklasaydı kimse bana yardım etmedi. Darp raporu aldım şikayetçiyim" dedi.

Kedisini veterinerin öldürdüğünü iddia eden adam, iş yerinde çalışan kadını darbetti

Behice Kaya, Veteriner, Polis, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kedisini veterinerin öldürdüğünü iddia eden adam, iş yerinde çalışan kadını darbetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kedisini veterinerin öldürdüğünü iddia eden adam, iş yerinde çalışan kadını darbetti - Son Dakika
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