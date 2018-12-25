Keles Beyazlara Büründü
58 dakika önce
Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles beyazlara büründü.
Bursa
'nın dağ ilçelerinden Keles
beyazlara büründü.
Keles'te sabah ezanı ile başlayan kar yağışı hız kesmeden devam ediyor. Kar
yağışı çocukları ve kuraklık endişesi yaşayan çiftçileri sevindirdi. Kar kalınlığı 7-8 santimetreyi buldu. İlçede yolların kapanmaması için ekipler teyakkuzda bekliyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:21 Kaynak: İHA
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