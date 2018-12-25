Son Dakika Haberleri: Keles Beyazlara Büründü

Keles Beyazlara Büründü

58 dakika önce

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles beyazlara büründü.

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Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles beyazlara büründü.

Keles'te sabah ezanı ile başlayan kar yağışı hız kesmeden devam ediyor. Kar yağışı çocukları ve kuraklık endişesi yaşayan çiftçileri sevindirdi. Kar kalınlığı 7-8 santimetreyi buldu. İlçede yolların kapanmaması için ekipler teyakkuzda bekliyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:21 Kaynak: İHA

Kar, Bursa, Keles, Güncel
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