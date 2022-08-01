Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video

01.08.2022 15:52

Türkiye, psikyatrik vakayı konuşuyor. Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi isimli şüphelinin sosyal medya hesabından hem silahlarla hem de kandırdığı kadınları gösteren bir video paylaştı. Radyo kanalı sahibi Çiftçi, sosyal medyada büyük tepki görüyor.

Süt ve peynir işiyle uğraştıktan sonra 2005 yılında Kocaeli'ye giderek radyo kanalı kurduktan sonra kendisini 'Mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolar gündem oldu.

KENDİ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Sözde mehdi Tuncer Çiftçi, 26 Temmuz'da Youtube üzerinden yayınladığı video ile kendi doğum gününü kutladı. Lüks villası içinde elinde silahlarla yürüyen Tuncer Çiftçi'nin videosu dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Tuncer Çiftçi'ye "Silahlı mehdi" lakabını taktı.

Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, kadın müritleriyle video paylaştı

ÖZEL KUVVETLER SİLAHI VAR

Tuncer Çiftçi'nin videosunda sergilediği silahların, Avusturya yapımı "Steyr Aug A3" model piyade tüfeği olması dikkat çekti. "Steyr Aug" silahı birçok ülkenin özel kuvvetleri tarafından tercih ediliyor.

Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, kadın müritleriyle video paylaştı

KARABORSADA BULUNMUYOR

Karaborsada bulunan modellerin ise 1978-2000 arası üretilen Steyr Aug A1 modeli olduğu bildirildi. Sözde mehdi Tuncer Çiftçi'nin elindeki silahların ise 2004'ten itibaren üretilen ve karaborsada bulunmayan Steyr Aug A3 model olması dikkat çekti.

Kendisini 'mehdi' ilan eden Tuncer Çiftçi, kadın müritleriyle video paylaştı

MÜRİTLERİNİ VİDEOYA ALDI

Çiftçi ayrıca kandırdığı kadınları videoya aldığı anları da sosyal medyadan paylaştı. Videoda, kadınların üzerinde "Allah'ın Nuru Tuncer Çiftçi" yazması tepki topladı.

YORUMLAR (1)
500
Rapor: İnsanlar ortalama 2 saat 27 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor Rapor: İnsanlar ortalama 2 saat 27 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor Anadolu Üniversitesi'nden SODİGEM çalışmalarına dair açıklama Anadolu Üniversitesi'nden SODİGEM çalışmalarına dair açıklama

Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisini 'mehdi' ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video - Son Dakika


Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 16:55:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement