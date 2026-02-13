Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Emlak

Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak

Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak
13.02.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kentsel dönüşümde tapudan ruhsata tüm süreç kökten değişti. Yeni düzenleme ile riskli yapı yıkıldıktan sonra da taşınmazın bu kanun kapsamında olduğunu gösteren şerh tapuda yer almaya devam edecek. Uzmanlar, böylelikle riskli yapı şerhinin yıkım sonrası kaldırılmasının ardından oluşan belirsizliklerin giderildiğini vurguladı.

Kentsel dönüşüm uygulamalarını doğrudan etkileyen 6306 Sayılı Kanunun (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun) Uygulama Yönetmeliği'nde 4 Şubat 2026 tarihinde önemli değişikliklere gidildi. Yaşar Üniversitesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Onur Kaplan, yapılan düzenlemelerin özellikle uygulamada yaşanan tıkanıklıkları gidermeyi ve süreci daha şeffaf ile hızlı hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

TAPU GÜVENLİĞİ GÜÇLENECEK

Değişikliklerin tapu güvenliği, karar alma süreçleri ve ruhsat işlemlerinde uygulama birliğini güçlendireceğini söyleyen Doç. Dr. Onur Kaplan, "Kentsel dönüşüm, kişilerin mülkiyet hakkı ve yerleşme özgürlüğünü doğrudan etkileyen kritik bir süreç. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında, afet riskine karşı tedbirlerin geciktirilemez olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Bu çerçevede yapılan yönetmelik değişiklikleriyle hem idari işleyiş hem de maliklerin hak ve yükümlülükleri açısından yeni kurallar getirildi" dedi.

"YAPI YIKILDIKTAN SONRA TAPUDA ŞERH KALMAYA DEVAM EDECEK"

Doç. Dr. Kaplan, "Yeni düzenlemeye göre; riskli yapı yıkıldıktan sonra da taşınmazın bu kanun kapsamında olduğunu gösteren şerh tapuda yer almaya devam edecek. Malik toplantılarının usulü ilk kez ayrıntılı şekilde belirlenirken, standart bildirim formu zorunlu hale getirildi. Yeni yapı ruhsatı başvuruları öncesinde karara katılmayan maliklere teklif ve anlaşma şartlarının tebliği şartı netleştirildi" ifadelerini kullandı.

TAPUDA AÇIKLAYICI ŞERH DÖNEMİ

Yeni düzenlemeyle, riskli yapı şerhinin yıkım sonrası kaldırılmasının ardından oluşan belirsizliklerin giderildiğini vurgulayan Kaplan, şunları söyledi: "Artık taşınmazın 6306 sayılı Kanun kapsamında bulunduğuna dair açıklayıcı bir belirtme tapu siciline işlenecek. Böylece özellikle iyi niyetli üçüncü kişiler açısından hukuki güvenlik artırılmış olacak. Riskli yapı bulunan parsellerde yeniden yapım kararları için yapılacak malik toplantılarının usulü ilk kez ayrıntılı şekilde düzenlendi. Maliklerden birinin talebiyle yapılacak toplantılar için yer ve zaman; muhtarlıkta, bina ilan panosunda veya noter aracılığıyla duyurulacak. Yeni yapı ruhsatı başvurularında, karara katılmayan maliklere; alınan karar ve anlaşma şartlarını içeren teklifin ya da teklifin incelenebileceği yer bilgisinin usulüne uygun tebliği şartı açık şekilde düzenlendi. Ayrıca bu maliklerin hisselerinin satışı için idareye başvuru yapılmış olması gerekecek."

MÜTEAHHİT TEMİNATLARINDA YENİ ORAN

Diğer yandan yeni düzenlemeyle yapı müteahhitlerinden alınacak teminatlarda da düzenlemeye gidildi. Teminat değerleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen değerler esas alınarak kabul edilecek. 1 Ocak 2024 sonrası ruhsatlar için verilen teminatlar, talep halinde yüzde 6'lık yeni oran üzerinden yeniden düzenlenebilecek.

Doç. Dr. Onur Kaplan'a göre yapılan değişiklikler; tapu güvenliğinden karar alma süreçlerine, ruhsat işlemlerinden imar uygulamalarına kadar pek çok başlıkta uygulama birliğini güçlendirecek ve kentsel dönüşüm süreçlerinin daha öngörülebilir ilerlemesine katkı sağlayacak.

Gündem, Güncel, Hukuk, Yaşam, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü N’Golo Kante’nin mahcup olduğu an Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N'Golo Kante'nin mahcup olduğu an
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye’den kaçtı iddiası Yakalama kararı çıkarıldı Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Esrarengiz olay Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

10:05
Galatasaray’ın yıldızı mahallesini ziyaret etti İşte nedeni
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
09:51
Süper Lig’i kasıp kavuruyordu Şimdi bakan yardımcısı oldu
Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
09:07
Atletico Madrid, Barcelona’ya gol oldu yağdı
Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 10:24:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kentsel dönüşümde kurallar kökten değişti! Yıkımdan sonra bile tapuda o şerh kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.