Son Dakika Haberleri: Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı
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Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı

28 dakika önce

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı.

Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı, System.String[]
KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.
31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
Necati Alsancak, Kırıkkale, Keskin, AK Parti, Güncel
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