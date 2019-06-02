Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı
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KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'nin Keskin
ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti
adayı Dede Yıldırım
2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak
'ın önünde seçimi kazandı. MHP
adayı ise 679 oy aldı.
31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AK Partili Yıldırım ise bin 800 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu
kararıyla iptal edilmişti.
- Kırıkkale
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