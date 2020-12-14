Kevin Durant 552 gün sonra basketbola döndü - Son Dakika

Kevin Durant 552 gün sonra basketbola döndü

14.12.2020 11:15
Kevin Durant 552 gün sonra basketbola döndü, System.String[]

Aşil tendonunun koptuğu 2019 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin 5. maçından beri sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu Kevin Durant, yeni takımı Brooklyn Nets'in Washington Wizards ile oynadığı sezon öncesi maçında parkeye adım attı.

Aşil tendonunun koptuğu 2019 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin 5. maçından beri sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu Kevin Durant, yeni takımı Brooklyn Nets'in Washington Wizards ile oynadığı sezon öncesi maçında parkeye adım attı.

Kariyerinde 4 kez sayı kralı olan, bir kez normal sezonun, 2 kez de final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Durant, 552 gün sonra sahaya çıktı.

İki NBA şampiyonluğu yaşadığı Golden State Warriors'tan ayrılıp sözleşme imzaladığı Nets'in formasını da ilk kez giyen 32 yaşındaki all-star forvet oyuncusu, Wizards'a karşı 24 dakikada 15 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist üretti.

2019'un haziran ayında Warriors forması giyerken Toronto Raptors'a karşı oynanan NBA final serisinin 5. maçında sakatlanan Durant'in, aşil tendonu kopmuştu.

Amerikan Basketbol Ligi, Washington Wizards, Brooklyn Nets, Kevin Durant, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kevin Durant 552 gün sonra basketbola döndü - Son Dakika Spor


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