Kia Satışlarını Arttırdı

Güney Koreli otomotiv devi Kia, Avrupa ve birçok ülkede daralan otomotiv pazarına rağmen büyümesine devam etti. Kia, Kore ve tüm yurt dışı pazarlarda toplamda 2 milyon 812 bin 200 adetlik satış gerçekleştirdi ve küresel anlamda yüzde 2,4 büyüme kaydetti. %2.4 büyüme Türkiye'de bir Anadolu Grubu markası olan Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren Kia

CARMEDYA.COM - Güney Koreli otomotiv devi Kia, Avrupa ve birçok ülkede daralan otomotiv pazarına rağmen büyümesine devam etti.







Kia, Kore ve tüm yurt dışı pazarlarda toplamda 2 milyon 812 bin 200 adetlik satış gerçekleştirdi ve küresel anlamda yüzde 2,4 büyüme kaydetti.



%2.4 büyüme



Türkiye'de bir Anadolu Grubu markası olan Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren Kia globalde; binek, karavan ve hafif ticari araç segmentinde yüzde 2,4'lük büyüme kaydederek toplamda 2 milyon 812 bin 200 adetlik satış gerçekleştirdiğini duyurdu.







500 bin adetten fazla



Kia Motors Corporation tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında en çok Sportage ve Rio modellerinin tercih edildiği; 500 bin adetten fazla Sportage, 355 bin 852 adet Rio satışı gerçekleştiği belirtildi. 2019 yılında da büyüme hikayesine devam etmek isteyen marka, yıl sonunda küresel piyasada toplam 2,92 milyon adet satış hedefliyor.





