Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesinden muhtarlara bilgisayar desteği
Son Dakika Yaşam Kilis Belediyesinden muhtarlara bilgisayar desteği - Son Dakika

Kilis Belediyesinden muhtarlara bilgisayar desteği

7 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediyeden talepte bulunan 75 mahalle muhtarına bilgisayarlarını düzenlenen programla teslim etti.

Kilis Belediyesinden muhtarlara bilgisayar desteği, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediyeden talepte bulunan 75 mahalle muhtarına bilgisayarlarını düzenlenen programla teslim etti.


Kilis Belediyesi'nin muhtarlara yönelik teknolojik desteği sürüyor. Göl Restoranda düzenlenen programda, muhtarlara bilgisayarlarını dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Muhtarlar, vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek adına belediyelerin en önemli iş ortakları. Muhtarlar, bizlerin mahallelerdeki temsilcileri. Kendileri, vatandaşın sorunlarını bize iletirken, çözüm noktasında da bizlere yardımcı oluyorlar. Vatandaşın sorunları ilk muhtarlara geliyor. Dolayısıyla muhtarlarımız bizlerin en önemli çalışma arkadaşlarımızdır" dedi. Başkan Bulut, Muhtarların çalışma şartlarını iyileştirmek bizim için de son derece önemli olduğunu ifade ederek, " Göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuda çok hassas davrandık, Kurmuş olduğumuz çalışma grupları ile Muhtarlarımız vatandaşlarımızın şikayetlerini anında bizlere iletip, anında çözüm ve geri dönüş alabiliyorlar, Kısaca muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz.Bugün de aynı şekilde 75 mahalle muhtarımıza yeni bilgisayarlar vererek, onların vatandaşımıza daha rahat ve hızlı hizmet götürmesine yardımcı olmuş oluyoruz, ayrıca muhtarlarımız belediyemizin E-Belediye sistemi üzerinden vatandaşlarımıza daha hızlı ve yerinde hizmet verebilecek, Muhtarlarımıza Rabb'im hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" diye konuştu - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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