Kilis Çadırlarda Yaşam Mücadelesi Veren Ailelere Yakacak Yardımı
28 dakika önce
Çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere yakacak yardımıİnsani Yardım Vakfı (İHH), Halep'e bağlı Cerablus, Bızaa, Azez ve Aktarin bölgelerinde bulunan dağınık çadır kentlerde bin 500 aileye gazyağı, mazot ve kömür dağıtımı gerçekleştirdi.
Çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelere yakacak yardımı İnsani Yardım Vakfı
(İHH
), Halep'e bağlı Cerablus
, Bızaa, Azez
ve Aktarin bölgelerinde bulunan dağınık çadır kentlerde bin 500 aileye gazyağı, mazot ve kömür dağıtımı gerçekleştirdi.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis
'in karşısındaki Suriye
topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere dağıtım faaliyetlerine devam ediyor. 'Sıcacık Bir İyilik' sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalışan İHH, Suriye'de kış çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Halep'in kırsalında bulunan dağınık kamplarda mazot, gazyağı ve kömür dağıttı.
Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Marmara bölgesi Koordinatörü Ruhi Ademoğlu; 'Bu sene kış ayının sert geçmesinden dolayı bölgede yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün Halep'e bağlı Aktarin bölgesindeyiz. Burada mazlum ailelere kömür, gazyağı ve mazot dağıtıyoruz. Hava çok soğuk. Buradaki insanların eksikleri çok fazlaödedi.
Kış ayının gelmesiyle çadırlarda yaşam oldukça zorlaştı. Bölgede aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:29 Kaynak: DHA
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