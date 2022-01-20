Kilis'te 109 köyün yolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika

Kilis'te 109 köyün yolu kar nedeniyle kapandı

KİLİS - Kilis'te, 2 yıl aradan sonra yağan kar, Kent merkezi ve köylerde büyük sıkıntıya yol açtı.

Kilis ve Polateli, Musabeyli, Elbeyli ilçesine bağlı köylerde dün başlayan yoğun kar yağı nedeniyle 109 köyün yolun kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köylerin yolunu açmak için canla başla çalışıyor. Kilis Kent merkezinde tuzlama ve kar temizleme çalışmaları Kilis Belediyesi tarafından aralıksız sürdürülüyor.

"Karın ağırlığına dayanamayan dallar kırıldı"

Kilis'te kar yağışının etkisiyle ağaçlar yağan karı taşımayınca dalları kırıldı. Kilis Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki ana aletlerin tamamını açarken, kalımlardaki kar ve buzları temizliyor. Bazı motosiklet sürücüsü karlı ve buzlu havalara aldırış etmeyerek trafikte seyir etmeleri dikkat çekti.

İHA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Kilis Merkeze bağlı 42 köy ve mezraları, Polateli ilçesinde 16 köy ve mezra yolları, Musabeyli ilçesinde 46 köy ve mezraları, Elbeyli ilçesinde 5 köyü ve mezraların yolları kapalı olduğu öğrenildi. Toplamda 201 yerleşim birimi köyler, mezralar dahil olmak üzere kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için canla başla çalıştığı bildirildi.