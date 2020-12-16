- Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi hayata geçiyor - Son Dakika

- Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi hayata geçiyor

16.12.2020 16:03

- Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi hayata geçiyor Kilis'te, Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" Projesinin Protokol imza töreni yapıldı.

- Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi hayata geçiyor

KİLİS - Kilis'te, Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" Projesinin Protokol imza töreni yapıldı. Protokole göre, çiftçiler, 100 baş koyun için 100 bin TL 7 yıl faizsiz kredi kullanabilecekler.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, koyun üreticileri ile Ziraat Bankası yetkilileri katıldı.

Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" Projesinin heyecanlandırıcı bir proje olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlandırıcı bir proje gerçekten, daha öncede söyledim, ben bir çiftçi çocuğuyum, memlekette 25 dönüm başçem var, yaz aylarında uğraşıyorum. Çiftçi için gerçekten olağan üstü bir olanak, 7 yıla kadar sıfır faizli, hayvanları kendin seçiyorsun, kendin alıyorsun, bu müthiş bir fırsat, bu fırsattan çim çiftçilerimizin yararlanmasını isterim. İl Özel İdaresi olarak bir takım masrafları da biz karşılayacağız. Ziraat bankasının faizlerden vazgeçmesi, bunu Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle yapmış olmaları, ülkemiz ve Kilis için bir fırsattır. Kilis olarak bu fırsatı iyi değerlendirmek isteriz" dedi.

Daha sonra Vali Soytürk ile Banka yetkilileri arasında protokol imzalandı. Protokole göre, çiftçiler, 100 baş koyun için 100 bin TL 7 yıl faizsiz kredi kullanabilecekler.

- Kilis'te Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi hayata geçiyor
- Kilis'te Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi hayata geçiyor
- Kilis'te Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi hayata geçiyor
- Kilis'te Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi hayata geçiyor

Protokol, Kredi, Tarım, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Kilis'te 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' Projesi hayata geçiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! YouTube Türkiye'de temsilcilik açacak Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi
Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti         
15:49
Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi         
15:27
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı         
14:29
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak?         
14:14
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı         
12:54
2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi 2 gün önce baba olmuştu! Kundaktaki bebeğine doyamadan kazada can verdi         
12:39
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği         
10:24
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 16:26:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Kilis'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi hayata geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei