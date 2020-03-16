Kilis'te masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Kilis'te masa tenisi turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Kilis'te "Dostluğun dili spor olsun" projesi kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Kilis'te masa tenisi turnuvası düzenlendi, System.String[]

Kilis'te "Dostluğun dili spor olsun" projesi kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi Ofisi ve Kilis Kardelenler Kadın Akademisi Derneği (KİKAD) işbirliğiyle bir spor salonunda düzenlenen turnuvada Türk ve Suriyeli sporcular derece elde etmek için yarıştı.

Yaklaşık 35 sporcunun yarıştığı turnuvada, birinciliği Suriyeli Muhammed Haftar, ikinciliği Atilla Sönmez, üçüncülüğü ise Ömer İnan elde etti.

Dereceye giren sporcular düzenlenen törende çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

KİKAD Başkanı Baran Şeker, törende yaptığı konuşmada, Kilis'in kendi nüfusundan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, buna rağmen birlikte yaşam kültürünü sarsacak ciddi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Sporun aynı zamanda dostluk ve kardeşlik demek olduğunu vurgulayan Şeker, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyelinin yaşadığını hatırlatarak, "Eğer bu ülkede beraber yaşıyorsak ve bazı değerlerimiz ortaksa. Birlikte yaşamaya alışmamız şart. Dernek olarak bizde MÜSİAD, Fırat Kalkanı Ofisi ile birlikte yaşam kültürüne destek olunması adına 'Dostluğun dili spor olsun' projesini hayata geçirdik ve böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız her iki toplumu da spora daha fazla yönlendirmek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapmak." diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe gerçekleştirilen katılımın sevindirici olduğunu anlatan Şeker, bu tür etkinliklerin toplumlar arasındaki iş birliğini ve ilişkileri güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Fırat, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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