Kilis'te mayın aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildiğini bildirdi.



MSB, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile mayın/EYP aramasında tespit edilenlere ilişkin bilgi verdi. MSB'den yapılan paylaşımda, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi" denildi. Paylaşımda ayrıca, söz konusu arama faaliyetlerine ve mayınlara ilişkin fotoğraflara da yer verildi. - ANKARA