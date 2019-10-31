Son Dakika Haberleri: Killing Season Filmi
Son Dakika Sinema Killing Season Filmi

Killing Season Filmi

1 saat önce

Killing Season filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Killing Season filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Killing Season Filmi, System.String[]

Mark Steven Johnson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Evan Daugherty kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin ve Diana Lyubenova yer alıyorlar.

Yönetmen: Mark Steven Johnson

Senaryo: Evan Daugherty

Oyuncular: Robert De Niro, John Travolta, Milo Ventimiglia, Elizabeth Olin, Diana Lyubenova, Kalin Sarmenov, Stefan Shterev, Joseph Oliveira

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Killing Season

Yapımcı Firma: Medyavizyon

Yapım Yılı: 2013

Yapım Ülkesi: ABD, Belçika, Bulgaristan

Orijinal Dili: İngilizce, Sırpça

Filmin Süresi: 91 dk.

Dağıtıcı Firma: Medyavizyon

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


Killing Season Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Robert De Niro, Evan Daugherty, John Travolta, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:57 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu
Metroda cumhuriyet kutlamalarında çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu Dolandırıcılar dublör kullanıp, 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı! Gerçeği tesadüfen öğrendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 11:39:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Killing Season Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]