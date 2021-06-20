Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var - Son Dakika

Kendisini dinleyen polislere böyle seslendi: Kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın

Geçtiğimiz aylarda Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Arnavutköy Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bilal Ersöz, sokakların temizliğini yaptığı esnada içinde kimliği olan cüzdanını kaybetti.

AYLAR SONRA GELEN TEBLİGAT İLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Cüzdanı kaybolan temizlik işçisi, daha sonra karakola giderek kimliğinin kaybolduğunu bildirdi. Aylar sonra kapısına gelen tebligat ile şok olan Bilal Ersöz, üzerine açılan bir şirket ve şirkete ait binlerce TL'lik borç batağı ile karşı karşıya kaldı.

"ŞİRKET KİMLER TARAFINDAN KURULDU BİLMİYORUZ"

Kimliğini kaybettikten sonra hayatı kabusa dönen Bilal Ersöz, "2017'den 2019'a kadar Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma temizlik işlerinde Hadımköy bölgesinde çalışıyordum. 2019 döneminde kimliğimi kaybettim. Kayıp ilanı verdim ve emniyetten tutanak tutturdum. Bir ay sonra Nüfus Müdürlüğü'ne gidip kimlik başvurusu yaptım ve bir buçuk ay sonra yeni kimliğimi teslim aldım. O dönemde benim adıma şirket kurulmuş ve kimler tarafından kurulduğunu bilmiyorum. Kimlik kimin eline geçti, kimler tarafından şirket kuruldu bilemiyoruz." sözlerine yer verdi.

"NE OLUR BİRİ YARDIM ETSİN"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan tebligat zarfı geldiğini söyleyen Ersöz sözlerine "Kendilerine gittiğimde ne olduğunu öğrendim ve müfettişimize 'Biz böyle bir şirket kurmadık. Ben bundan önce de Arnavutköy Belediyesi'nde çalışıyordum, kimliğimi kaybettim, tutanağımızı da tuttuk' dedim. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Müfettişlere sorduğumda bu nasıl olmuş diye, şirketin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan her şeyi gösterdiler bana. Bir dünya borç çıktı. Adıma binlerce TL'lik naylon fatura kesilmiş. Ben zor durumdayım, çocuklarım, ailem zor durumdayız. Benim bu borcu ödeyecek inanın durumum yok. Ne olur birisi bana yardım etsin" ifadeleriyle devam etti.