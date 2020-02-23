Kimsesiz yaşlı adama kaymakam yardım eli uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kimsesiz yaşlı adama kaymakam yardım eli uzattı - Son Dakika

Kimsesiz yaşlı adama kaymakam yardım eli uzattı

6 saat önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kimsesiz ve bakıma muhtaç 77 yaşındaki adam, huzurevine yerleştirildi.

Kimsesiz yaşlı adama kaymakam yardım eli uzattı, System.String[]

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, kimsesiz ve bakıma muhtaç 77 yaşındaki adam, huzurevine yerleştirildi.


İlçeye bağlı Bozgüney Mahallesi'nde 77 yaşındaki Halil Korkutan'ın yalnız yaşadığı ve bakıma muhtaç olduğunu öğrenen Kaymakam Ömer Sevgili, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne talimat vererek yaşlı adamın incelenmesini talep etti.


Vakıf çalışanları Korkutan hakkında inceleme yaparken, Kaymakam Sevgili de yaşlı adamı kaldığı evde ziyaret etti. Bir süre sonra da yaşlı adamın Adana Huzurevine yerleştirilmesine karar verildi. Kaymakam Sevgili özel bir otomobil tahsis ederek yaşlı adamın evinden alınıp Adana Huzurevine götürülmesini sağladı. Yaşlı adamı yolcu eden Kaymakam Sevgili, "Halil amacımızı bulunduğu ortamdan vakıf görevlilerimiz aracılığıyla alarak Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleştirdik. Bundan sonra Halil amcamız, devletin sıcak ortamında sağlıklı, hiçbir barınma ve ihtiyaç problemi olmadan yaşantısına devam edecek. İhtiyaç sahibi hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmamak için çabalıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmak ve imkanlarımız dahilinde kendilerine yardım etmek en büyük görevimizdir" dedi. - ADANA

Tufanbeyli, Bozgüney, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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