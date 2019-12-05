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Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti

6 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti.

Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin, siyanür içerek intihar etti. AFAD ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin'den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti. Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin'in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Ali Çetin, Sakarya, Erenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
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