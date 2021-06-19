Kınık'ta öğrenciler için düzenlenen yaz kursları 21 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

Kınık'ta öğrenciler için düzenlenen yaz kursları 21 Haziran'da başlayacak

Kınık Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen ücretsiz yaz kurslarının, 21 Haziran Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Kınık Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen ücretsiz yaz kurslarının, 21 Haziran Pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, her sene düzenlenen yaz okullarının öğrencilere farklı branşlarda eğitim imkanı verdiği belirtildi. Kursların bu yıl futbol, voleybol, badminton, halk oyunları, satranç ve İngilizce branşlarında açılacağı kaydedildi.

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