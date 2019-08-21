Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da ana muhalefet partisi lideri yeniden yargılanacak
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Kırgızistan'da ana muhalefet partisi lideri yeniden yargılanacak

59 dakika önce

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, "yolsuzluk" ve "dolandırıcılık" suçlarından hapis cezasına çarpıtılan meclisteki Sosyalist Ata-Meken Partisi Başkanı Ömürbek Tekebayev ile eski Acil Durumlar Bakanı Düyşönkul Çotonov'un yeniden yargılanmasına hükmetti.

Kırgızistan'da ana muhalefet partisi lideri yeniden yargılanacak, System.String[]

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, "yolsuzluk" ve "dolandırıcılık" suçlarından hapis cezasına çarpıtılan meclisteki Sosyalist Ata-Meken Partisi Başkanı Ömürbek Tekebayev ile eski Acil Durumlar Bakanı Düyşönkul Çotonov'un yeniden yargılanmasına hükmetti.

Tekebayev ile Çotonov'un avukatları, müvekkillerine verilen cezaların haksız olduğunu ileri sürerek "yargılamanın yenilenmesi" talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Yüksek Mahkeme, Tekebayev ve Çotonov'un yeniden yargılanma talebini kabul ederek, dosyanın yeniden görülmesi için Pervomay İlçe Mahkemesine gönderdi.

Pervomay İlçe Mahkemesi, Tekebayev ve Çotonov'a Rus iş adamı Leonid Mayevskiy'i dolandırdıkları gerekçesiyle 8'er yıl hapis cezası vermişti.

Rus iş adamı Mayevskiy, Kırgızistan'ın telekomünikasyon pazarına girebilmek için 1 milyon dolar rüşvet verdiğini ileri sürdüğü Tekebayev'in vaadini yerine getirmediği ve parasını geri vermediğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuştu.

Ülkenin etkili politikacılardan Tekebayev, geçen hafta polisin operasyonuyla gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarına sert muhalefeti ile tanınıyordu.

Yargılandığı mahkemede suçunu kabul etmeyen Tekebayev, "mahkeme kararının siyasi olduğunu" savunarak af yasasından da yararlanmamıştı.

Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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