Kırıkhan\'da Motosiklet Minibüsle Çarpıştı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Karadurmuşlu Mahallesi'nde İbrahim Y. idaresindeki 46 D 1945 plakalı minibüs ile Hasan C'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Hasan C. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
