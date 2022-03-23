Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, gençlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saygılı, Tarihi Kırıkkale Evleri'nde bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı, onlara tavsiyelerde bulundu.

Saygılı, belediyenin gençlere yönelik yatırımlara ağırlık verdiğini belirterek, özellikle günün her saati dolu olan Gençlik Merkezi'nin, Kırıkkaleli gençler tarafından büyük beğeni topladığını aktardı.

Burada gençlere yönelik ücretsiz internet ve sınavlara hazırlık kursları düzenlediklerini anlatan Saygılı, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Gençlerimiz, bizlerin yarınları ve kıymetlileri. Onların istekleri bizler için son derece önemli. Gençlere yönelik en büyük yatırımlarından birisi de Kırıkkale Bilim Merkezi. Burada ki çalışmalar da hızla devam ediyor ve yakın zamanda açılacak. Bilim Merkezimizde akılcı ve keşfetmeye dayalı atölyeler olacak." ifadelerini kullandı.

Gençlerin gezi isteklerini de geri çevirmeyen Saygılı, gençlerin söylediği türkülere eşlik etti.