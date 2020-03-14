Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'de 2 ayrı ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de 2 ayrı ikametten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki 2 ayrı ikametten 19 gram altın, 830 lira nakit para, 2 adet viski, 2 kol saati, 7 adet flash bellek çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir süredir yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri tespit edilen N.Ş., B.Ş. ile N.Ş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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