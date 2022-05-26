Kırıkkale'de "Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele" sempozyumu - Son Dakika
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Kırıkkale'de "Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele" sempozyumu

26.05.2022 13:24
Kırıkkale'de "Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele" sempozyumu

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, dünyada 275 milyon kişinin madde bağımlısı olduğunu söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, dünyada 275 milyon kişinin madde bağımlısı olduğunu söyledi.

Kırıkkale Üniversitesince (KKÜ) Merkezi Derslikler Salonu'nda düzenlenen "Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele" sempozyumunda konuşan Vali Tekbıyıkoğlu, bağımlılık ve uyuşturucu meselesinin yeni bir problem olmadığını söyledi.

Günümüzde daha büyük tehlikenin sentetik maddeler olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Bir defa kullanımla bağımlı hale getirebiliyor, ulaşılması çok daha kolay ve maliyetleri daha düşük. Bu problem giderek büyüyor. Sadece milli güvenlik meselesi değil, aynı zamanda uluslararası da bir problem. Dünyada 275 milyon kişi bağımlı durumda, uyuşturucu kullanıyor." dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin polisiye yöntemlerle çözülemeyeceğine işaret eden Tekbıyıkoğlu, "Elbette polisiye yöntemler olacak. Türk polisimiz, jandarmamız ve sınır güvenliğinden sorumlu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, dünyadaki en başarılı operasyonlara imza atıyor. Yakalama oranlarında dünyada bir ya da iki numarayız." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan da madde bağımlılığının milli güvenlik sorunu olduğunu ve nesil emniyetini korumak zorunda olduklarını dile getirdi.

Bu anlamda asıl görevin ailelere düştüğünü ve farkında olmaları gerektiğini aktaran Aslan, sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, protokol üyeleri, bağımlı bireylerin aileleri ve öğrencilerin katıldığı sempozyum, 2 gün sürecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kurdukları stantta katılımcılara bilgi verdi.

Kırıkkale'de Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele sempozyumu
Kırıkkale'de Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele sempozyumu
Kırıkkale'de Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele sempozyumu
Kırıkkale'de Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele sempozyumu
Kırıkkale'de Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele sempozyumu

YORUMLAR
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: Uyuşturucu yakalamada 1 ya da 2 numarayız Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: Uyuşturucu yakalamada 1 ya da 2 numarayız Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu Mustafa Sacit Sümer Balkan 2.'si oldu
Kaynak: AA

Uyuşturucu, Kırıkkale, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 'Her Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele' sempozyumu - Son Dakika


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