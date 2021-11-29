Üye Girişi
Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

29.11.2021 16:18
Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

Kırıkkale'de 2021-2023 Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de 2021-2023 Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bölgeler arasında bir gelişmişlik farkı olmaması veya her bölgenin kendi topografyasına, coğrafyasına ve iklimine göre fırsatlarını ortaya çıkarması amacıyla bölge kalkınma ajanslarının teşkil edildiğini söyledi.

Kırıkkale için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'nin çok kıymetli ve önemli olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Ancak ilimizin her şeyi değil, olmamalı da. Ben böyle düşünüyorum. Biz de MKEK ve silah sanayinin dışındaki potansiyel enerjimizi kinetik enerjiye çevirmeliyiz. Şu ana kadar 97 proje için sadece 34 milyon 354 bin 881 liralık bir kazanım elde etmişiz. Bunun da önemli bir payı küçük ölçekli sulama işleri. Bu kapsamda proje kapasitemizi arttıracağız." diye konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de başkanlığın kurulduğu günden bugüne güçlü bir KOP Bölgesi hayali ile çalıştığını dile getirdi.

Şahin, 2021-2023 yıllarını kapsayan ve bölge kalkınma programı olarak adlandırılan yeni nesil eylem planını başta kalkınma ajansları olmak üzere bölgedeki diğer paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölge kalkınma programı, önceki eylem planlarından farklı olarak KOP Kalkınma İdaresinin sorumlu olduğu bölgeyi bir bütün olarak ele alan ve bölgenin kendine özgü potansiyel ve ihtiyaçlarından hareketle belirlenmiş olan sonuç odaklı sektörel programları içermektedir. Bölge kalkınma programının temel amacı, model projelerin desteklenmesi vasıtasıyla bölgemizde yenilikçi uygulamalara öncülük etmektir. KOP, başta tarım ve sulama olmak üzere kültür, sosyal, turizm, kırsal kalkınma ve enerji alanlarında destek vermekte, bu destekler yerinden kalkınma anlayışıyla katılımcı bir şekilde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır."

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ın da katıldığı çalıştay, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı uzmanları tarafından yapılan sunumlarla devam etti.

Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi
Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi

Kırıkkale Üniversitesi, Konya Ovası Projesi, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Biontech, Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirmeye başladı 18:36 Biontech, Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirmeye başladı İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Mavi Marmara gemisi satıldı 15:44 Mavi Marmara gemisi satıldı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Güvenlik güçleri bile şaşkın! Ticari taksinin tepe lambasından 107 gram esrar çıktı 15:05 Güvenlik güçleri bile şaşkın! Ticari taksinin tepe lambasından 107 gram esrar çıktı
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son Dakika Haberleri
18:17 Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi
18:08 Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi
18:08 Son dakika: Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
17:50 İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi
17:40 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek
17:27 Tekirdağ'dan tsunamiyi andıran görüntüler! Deniz ve kıyı şeridi birleşti
17:06 Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!
17:04 Altının kilogramı 730 bin liraya çıktı
16:53 HDP'nin kapatılma davasında gelişme! Esas hakkındaki görüş AYM'ye sunuldu
16:51 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı
Casusluktan gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı Casusluktan gözaltına alınan DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı         
18:39
İstanbul'daki fırtınayı en iyi anlatan görüntü! Koca tır, oyuncak araba gibi savruldu İstanbul'daki fırtınayı en iyi anlatan görüntü! Koca tır, oyuncak araba gibi savruldu         
18:30
Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!         
16:27
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 18:49:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement