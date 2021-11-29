Kırıkkale'de KOP Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de 2021-2023 Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma Planı Tanıtım Programı ve Bilgilendirme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bölgeler arasında bir gelişmişlik farkı olmaması veya her bölgenin kendi topografyasına, coğrafyasına ve iklimine göre fırsatlarını ortaya çıkarması amacıyla bölge kalkınma ajanslarının teşkil edildiğini söyledi.

Kırıkkale için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ'nin çok kıymetli ve önemli olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Ancak ilimizin her şeyi değil, olmamalı da. Ben böyle düşünüyorum. Biz de MKEK ve silah sanayinin dışındaki potansiyel enerjimizi kinetik enerjiye çevirmeliyiz. Şu ana kadar 97 proje için sadece 34 milyon 354 bin 881 liralık bir kazanım elde etmişiz. Bunun da önemli bir payı küçük ölçekli sulama işleri. Bu kapsamda proje kapasitemizi arttıracağız." diye konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de başkanlığın kurulduğu günden bugüne güçlü bir KOP Bölgesi hayali ile çalıştığını dile getirdi.

Şahin, 2021-2023 yıllarını kapsayan ve bölge kalkınma programı olarak adlandırılan yeni nesil eylem planını başta kalkınma ajansları olmak üzere bölgedeki diğer paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölge kalkınma programı, önceki eylem planlarından farklı olarak KOP Kalkınma İdaresinin sorumlu olduğu bölgeyi bir bütün olarak ele alan ve bölgenin kendine özgü potansiyel ve ihtiyaçlarından hareketle belirlenmiş olan sonuç odaklı sektörel programları içermektedir. Bölge kalkınma programının temel amacı, model projelerin desteklenmesi vasıtasıyla bölgemizde yenilikçi uygulamalara öncülük etmektir. KOP, başta tarım ve sulama olmak üzere kültür, sosyal, turizm, kırsal kalkınma ve enerji alanlarında destek vermekte, bu destekler yerinden kalkınma anlayışıyla katılımcı bir şekilde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır."

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'ın da katıldığı çalıştay, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı uzmanları tarafından yapılan sunumlarla devam etti.