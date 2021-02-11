Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika

Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

11.02.2021 16:59
Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı, System.String[]

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Aşı Ünitesi'nde MHRS aracılığı ile randevularını alan sağlık çalışanlarına aşının ikinci doz uygulamaya başlandı.

Sağlık personeli ile aşısını yaptıran İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, aşılamanın belirlenen takvim ve yaş gruplarına göre yapılmaya devam ettiğini belirtti.

Her ne kadar kişilerin aşılanmış olmasına rağmen vatandaşların rehavete kapılmamalarını gerektiğini aktaran Ağırtaş, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kuralların şu an için hayatımızın vazgeçilmezi olması için gayret sarf etmeliyiz." diye konuştu.

Ağırtaş, daha sonra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Toplum Sağlığı Merkezi aşı birimlerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına kolaylık diledi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belçika'da aracına el konan Diagne'ye 12 gün sürüş yasağı ve 1040 euro ceza verildi Şehit annesinin koyunları çalındı! Koyunları çalma anları saniye saniye kamerada Tecavüz ettiği kadının evine iki gün sonra palyaço makyajı ile geldi Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi Antalya'da ilginç olay! Balkondan atlayan kadının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı
Son Dakika! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama: 3 yaralı Son Dakika! Bahçelievler'de 14 katlı binada patlama: 3 yaralı         
16:57
G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı G.Saraylı Ryan Donk, Surinam Milli Takımı'ndan davet aldı         
16:42
Dünya genelinde her 5 ölümden birinin hava kirliliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı Dünya genelinde her 5 ölümden birinin hava kirliliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı         
16:17
Albayrak'tan çok çarpıcı Mert Hakan, İrfan Can ve Vedat Muriqi itirafı: Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum Albayrak'tan çok çarpıcı Mert Hakan, İrfan Can ve Vedat Muriqi itirafı: Bende ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum         
16:09
Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi         
15:53
Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı         
14:41
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırı davasında müştekiler sanığı affetti Karaköy'de başörtülü genç kızlara saldırı davasında müştekiler sanığı affetti         
14:20
Çaldığı İETT otobüsüyle İstanbul turu atan zanlıdan pişkin cevap: Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım Çaldığı İETT otobüsüyle İstanbul turu atan zanlıdan pişkin cevap: Gezmek isteseydim başka bir şey çalardım         
14:13
Yerli otomobilde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir özellik daha! Hava durumuna göre rota önerecek Yerli otomobilde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir özellik daha! Hava durumuna göre rota önerecek         
13:49
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı         
13:03
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı Didem Soydan, Burak Deniz'le kıskançlık yüzünden kavga ettiği yönündeki haberleri yalanladı         
12:29
870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı 870 bin liraya satın aldığı lüks otomobilin kapısının farklı renk olduğunu 2 ay sonra anladı         
09:02
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu eMilli Takımı'mızın Euro 2021 yolundaki rakipleri belli oldu         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 17:18:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei