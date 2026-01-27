Kırıkkale'de Tıra Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika
Kırıkkale'de Tıra Çarpan Sürücü Kaçtı

Kırıkkale\'de Tıra Çarpan Sürücü Kaçtı
27.01.2026 00:30
Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı, polis soruşturma başlattı.

Kırıkkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Araçtaki kan izlerine rağmen sürücü olduğunu öne süren kişinin yara izinin olmaması polisi ikna etmedi.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Volkswagen marka otomobiliyle seyir halindeki C.Ü. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise kazanın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazalı otomobilde bulunan bir yolcu, sürücünün kendisi olduğunu iddia etti. Ancak trafik polisi araç içinde yaptığı incelemede kan izlerine rastladı. Sürücü olduğunu öne süren şahsın vücudunda yara izi olmaması trafik polisini şüphelendirdi. Hastaneye gitmeyi reddetmesi de dikkat çekti. Bunun üzerine ekipler, kazayı yapan sürücünün olay yerinden kaçtığına ilişkin tutanak tuttu. İşlemlerin ardından araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın gerçek sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale'de Tıra Çarpan Sürücü Kaçtı

SON DAKİKA: Kırıkkale'de Tıra Çarpan Sürücü Kaçtı - Son Dakika
