Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünden Kanser Haftası açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünden Kanser Haftası açıklaması Açıklaması

01.04.2022 13:53
Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünden Kanser Haftası açıklaması Açıklaması

Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünce, kanserin dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığı belirtilerek, hastalıktan korunmanın önemine dikkat çekildi.

Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünce, kanserin dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığı belirtilerek, hastalıktan korunmanın önemine dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, erken teşhis edildiğinde tedavisinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünüldüğünde, hastalıktan korunmanın öneminin daha da arttığı belirtildi.

Kanserin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

" Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı verilerine göre, ilgili yılda küresel bazda 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit edilmişken, hastalığa bağlı 9,9 milyon ölüm gerçekleşmiştir. Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden birinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden birinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kovid-19 salgını döneminde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması, tuz kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması hem kanserden korunmada hem de salgınla mücadelede önemli birer etkendir. Erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların salgın sürecinde de devam etmesi önem arz etmektedir."

Açıklamada, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere de 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramalarının ücretsiz yapıldığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Kanser Haftası'nda Novartis Onkoloji'den 'Kansere Karşı 1 Şey Söyle' Kanser Haftası'nda Novartis Onkoloji'den 'Kansere Karşı 1 Şey Söyle' Türkiye'de her yıl yaklaşık 160 bin kişi kalp hastalıklarından ölüyor Türkiye'de her yıl yaklaşık 160 bin kişi kalp hastalıklarından ölüyor

Kırıkkale, Türkiye, Kanser, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünden Kanser Haftası açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Bakan Sergey Lavrov: Daha iyi anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
13:09 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünden Kanser Haftası açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement