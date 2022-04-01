Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünden Kanser Haftası açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kırıkkale Sağlık Müdürlüğünce, kanserin dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığı belirtilerek, hastalıktan korunmanın önemine dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, erken teşhis edildiğinde tedavisinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünüldüğünde, hastalıktan korunmanın öneminin daha da arttığı belirtildi.

Kanserin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

" Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı verilerine göre, ilgili yılda küresel bazda 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit edilmişken, hastalığa bağlı 9,9 milyon ölüm gerçekleşmiştir. Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden birinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden birinin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kovid-19 salgını döneminde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması, tuz kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması hem kanserden korunmada hem de salgınla mücadelede önemli birer etkendir. Erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların salgın sürecinde de devam etmesi önem arz etmektedir."

Açıklamada, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere de 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramalarının ücretsiz yapıldığı kaydedildi.