Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Darp ve 10 Bin Liralık Gasp İddiası

Kırklareli'de Darp ve 10 Bin Liralık Gasp İddiası

49 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1 kişinin darp edilerek 10 bin lirasının zorla alındığı iddia edildi.

Kırklareli'de Darp ve 10 Bin Liralık Gasp İddiası, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1 kişinin darp edilerek 10 bin lirasının zorla alındığı iddia edildi.

Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yağma olayı meydana geldiği iddiası üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada iddiaya göre G.C. isimli kişinin önceden tanıştığı B.K. ve İ.K. adlı şahıslarca darp edilerek üzerinde bulunan 10 bin TL nakit parasının zorla alındığı öğrenildi. 2 şahıs yakalanırken olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Jandarma, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa
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