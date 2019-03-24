Kırklareli'nde 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.





Alınan bilgiye göre, Babaeski kent merkezi ve Taşköprü köyünde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.





Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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