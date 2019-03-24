Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

12 dakika önce

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Babaeski kent merkezi ve Taşköprü köyünde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.


Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Taşköprü, Babaeski, Avrupa, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendi İşinin Patronu Oldu, Şimdi Avrupa'ya Tül Perde Dikiyor Tarihi Hamamın Tahrip Edilmesine Göz Yuman Kurul Üyelerine Soruşturma Açılıyor Emekliye İkramiye Müjdesi! Tutar 102 Lira Artabilir Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]