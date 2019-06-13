Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde asayiş
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Kırklareli'nde asayiş

1 saat önce

Vize ilçesinde evin çatısından düşen kişi yaralandı.

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Vize ilçesinde evin çatısından düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğanca köyünde güvercin yakalamak için evinin çatısına çıkan İ.D, dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen İ.D, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine götürüldü.
İlk müdahalesinin ardından i.D, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Uyuşturucu ile yakalandı
Vize ilçesinde bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde yapılan asayiş kontrolünde S.U yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil durdurdu.
Ekipler, sürücü S.U ile otomobildeki B.F'nin üzerinde arama yaptı.
Aramalarda B.F'nin üzerinde 30 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.F, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Doğanca, Kırklareli, Vize, Güncel
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