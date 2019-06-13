Kırklareli'nde asayiş

Vize
ilçesinde evin çatısından düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğanca
köyünde güvercin yakalamak için evinin çatısına çıkan İ.D, dengesini kaybederek düştü.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen İ.D, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine götürüldü.
İlk müdahalesinin ardından i.D, Kırklareli
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Uyuşturucu ile yakalandı
Vize ilçesinde bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy
beldesinde yapılan asayiş kontrolünde S.U yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobil durdurdu.
Ekipler, sürücü S.U ile otomobildeki B.F'nin üzerinde arama yaptı.
Aramalarda B.F'nin üzerinde 30 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.F, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.